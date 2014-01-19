ابراهيموفيتش: مهارات ميسي لا توجد سوى في « الاكس بوكس »

يعاني نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من انفصام واضح في الشخصية حين يتعلق الأمر بتصريحاته حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فتارة يهاجمه ويسخر منه، وتارة أخرى يمتدحه ويصفه بالأفضل في العالم.

واختار هداف باريس سان جيرمان الفرنسي هذه المرة أن ينهال بالمدح على زميله السابق في برشلونة الإسباني، حيث أكد في تصريحات صحفية نقلتها جريدة (ماركا) بأن مهاراة (البرغوث) تضاهي "العاب الفيديو".

وقال إبرا بخصوص ميسي "هو لاعب مدهش، هناك بعض المهارات التي يقوم بها لا تجد مثلا لها سوى في العاب الفيديو والإكس بوكس، هدفه الثاني في مباراة خيتافي الاخيرة كان سحرا لا يصدق، إنه عائد ولديه جوع شديد للعب، إنني أستمتع بمشاهدته في الملعب".

لكن "السلطان" اعتبر أن الأرجنتيني الآخر دييغو أرماندو مارادونا هو الأسطورة الخالدة في عالم كرة القدم، مبينا "جميع اللاعبين يعرفون أنه اللاعب الأهم، سيظل أسطورة للأبد، لأنه انتصر مع فرق ليست قوية، إنه لاعب سحري".

يذكر أن ميسي كان سببا رئييا في رحيل إبراهيموفيتش عن البرسا لتفضيل المدرب الأسبق بيب غوارديولا الاعتماد عليه كرأس حربة واجبار السويدي على اللعب كجناح، وهو ما لم يحبذه رغم تسجيله الكثير من الاهداف، ليطلق لاحقا العديد من التصريحات العدائية ضد المدرب الكتالوني.