ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

لابيد يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 16:55 - 18 يناير 2014
مشاركة

هدد وزير المالية "الإسرائيلي" ورئيس حزب يش عاتيد (هناك مستقبل) رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إذا توقفت المفاوضات مع الفلسطينيين التي تهدف إلى التوصل لاتفاق معهم.

وقال لابيد " انا أجلس في الحكومة التي يرأسها نتنياهو  من أجل دفع عملية السلام قدما ولن يبق الحزب في الحكومة إن ابتعدت عن المفاوضات.

وأشاد لابيد بادارة نتنياهو للمفاوضات قائلاً "نتنياهو يدير المفاوضات بصورة صحيحة والآن هناك أهمية لتوفير الدعم له فمن أجل توفير الدعم للعملية السياسية سوف اتخذ كل الخطوات الضرورية لدفع العملية للامام.

متعلقات