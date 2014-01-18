لابيد يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة

هدد وزير المالية "الإسرائيلي" ورئيس حزب يش عاتيد (هناك مستقبل) رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إذا توقفت المفاوضات مع الفلسطينيين التي تهدف إلى التوصل لاتفاق معهم.

وقال لابيد " انا أجلس في الحكومة التي يرأسها نتنياهو من أجل دفع عملية السلام قدما ولن يبق الحزب في الحكومة إن ابتعدت عن المفاوضات.

وأشاد لابيد بادارة نتنياهو للمفاوضات قائلاً "نتنياهو يدير المفاوضات بصورة صحيحة والآن هناك أهمية لتوفير الدعم له فمن أجل توفير الدعم للعملية السياسية سوف اتخذ كل الخطوات الضرورية لدفع العملية للامام.