« اسرائيل » تعلن حالة التأهب على الحدود اللبنانية

أكدت مصادر عسكرية صهيونية، ان جيش الاحتلال يستعد لكافة الاحتمالات بما فيها إطلاق النار من الاراضي اللبنانية، مشيرا انه يرفع حالة التأهب لوحداته على الحدود الشمالية.

وأضافت المصادر ان أي محاولة لاطلاق النار من الأراضي اللبنانية تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحكومتها .

وكانت تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية نقلتها الاذاعة العبرية العامة، أفادت ان كتائب "عبد الله عزام" في لبنان تملك صواريخ مداها 40 كيلومترا ورجحت التقارير ان يكون هذا التنظيم ينوي إطلاقها باتجاه "إسرائيل" بغية تصعيد الأوضاع على الحدود وجر "إسرائيل" إلى الرد.