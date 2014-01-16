برشلونة يطالب بالسرية في قضية اختلاس عقد نيمار

طالب نادي برشلونة الإسباني اليوم (الخميس)، القاضي بابلو روث، بالحفاظ على السرية في التحقيقات المتعلقة بعقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، إذ يحتمل وجود بعض العقود الوهمية في الصفقة.

وقدم نادي برشلونة العديد من الوثائق المتعلقة بالصفقة، بعد طلب من النيابة، على خلفية الدعوى المقدمة ضد رئيس النادي ساندرو روسيل، بتربحه من الصفقة.

وقال أحد معارضي خوردي كاساس: «إن رئيس النادي اختلس 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع نيمار، المنضم في الصيف الماضي للبرشا، مبيناً أن الصفقة تمت في حالة من السرية ولم يتم الكشف عن تفاصيلها وهو ما أثار الكثير من الجدل حولها، وهو ما نفاه النادي فيما بعد».

وأوضح كاساس أن وثائق برشلونة كشفت أن قيمة صفقة نيمار بلغت 57,1 مليون يورو، بينها 17,1 مليون يورو لسانتوس و40 مليون إلى مؤسسة «نيمار& نيمار» غير المعروفة.

كما أضاف أن صفقة نيمار تضمنت دفع مبلغ طائل يضر بالمصالح الاقتصادية لبرشلونة، مبيناً أن هناك 10 ملايين يورو من ثمن الصفقة تم إدراجها ضمن بنود خيالية دون الكشف عن ماهيتها.

وشملت صفقة نيمار اتفاقيات أخرى أبرمها برشلونة مع سانتوس منها 7,9 ملايين يورو لسانتوس من أجل حصول برشلونة على حقوق تفضيلية لشراء ثلاثة لاعبين شباب من النادي البرازيلي، بجانب ثمانية ملايين يورو إذا ألغى النادي الكتالوني مباراتين وديتين معه. وأقر برشلونة بإبرام هذه الاتفاقيات ولكنه قال إنها ليست لها علاقة بصفقة نيمار.

وقدما الجانبان طلباً للمحكمة بالتزام السرية، وعدم تداول مستندات هامة، خاصة بعد نشر وثيقة مهمة من النيابة.