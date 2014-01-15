سلوان يكتسح شباب الخليل بسداسية في بطولة أريحا الشتوية

إكتسح فريق سلوان الفلسطيني لكرة القدم نظيره شباب الخليل بستة أهداف لهدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد أريحا الدولي في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة أريحا الشتوية الرابعة عشر.



وفضل المدير الفني لشباب الخليل خوض اللقاء بمجموعة من اللاعبين الناشئين خاصة أنها بطولة ودية إضافة إلى ضمانه التأهل إلى الدور قبل النهائي.



فيما إلتحق سلوان بهذه النتيجة صحبة الشباب إلى الدور قبل النهائي ليقابل منظم البطولة هلال أريحا الذي تصدر بدوره المجموعة الأولى، في حين يواجه شباب الخليل منافسه مركز الأمعري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.