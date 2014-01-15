مركز حقوقي:89 انتهاكاً صهيونياً خلال الربع الأخير من العام الماضي

رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير دوري له الانتهاكات الصهيونية التي تقع في المناطق المقيدة الوصول إليها براً وبحراً من قبل الاحتلال في قطاع غزة.

وذكر تقرير المركز أنه خلال الربع الأخير من عام 2013، أي من تاريخ 1/10/2013 وحتى 31/12/2013، رصد باحثوه وقوع 89 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال في المناطق المقيدة في قطاع غزة، والتي تسببت في استشهاد 6 فلسطينيين، من بينهم طفلة، وجرح 22 مواطناً من بينهم سيدة، و4 أطفال، واعتقال 15 فلسطينيا، من بينهم 3 أطفال.

واتهم المركز، قوات الاحتلال بمواصلة انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانوني لحقوق الإنسان من خلال استهداف المواطنين والمزارعين ورعاة الأغنام وجامعي الحجارة والحصى والحديد والبلاستيك القديم والحطب وصائدي العصافير والصيادين في عرض البحر أو على الشاطئ، من خلال تعريضهم للقتل والتدمير والمحاصرة والاعتقال بشكل تعسفي دون تحرك المجتمع الدولي.

واستنكر عدم تحرك الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه منع انتهاك قواعد الاتفاقية وتوفير الحماية للمدنيين.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في المناطق الحدودية من مسافة تصل إلى أبعد من كيلو متر واحد، رغم إعلانها في وقت سابق أن المنطقة العازلة التي تسعى إليها تصل إلى مسافة 300 متر من الحدود فقط.

فيما يتواصل الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، فقد تسمح قوات الاحتلال الصهيوني للصيادين بالعمل على مسافة ستة أميال بحرية فقط.

ويستمر استهداف قوات الاحتلال لكل من يقترب من المنطقة الحدودية الملاصقة لشاطئ بحر بيت لاهيا وعلى مسافات متفاوتة أقلها 200 متر وقد تصل إلى 700 متر، بالإضافة إلى منعها الصيادين من العمل في نطاق ميل ونصف بحري من حدود الفصل المائية.