صحيفة: مصر تسحب جنسيتها من عدد كبير من الفلسطينيين

كشفت مصادر لصحيفة "الوطن" المصرية أن اللجنة الأمنية التى جرى تشكيلها للبت فى حصول فلسطينيين على الجنسية المصرية، خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، سحبت الجنسية من عدد كبير من الفلسطينيين الذين حصلوا عليها فى عهد مرسى، وعلى رأسهم القيادى بحركة حماس محمود الزهار.

وقالت المصادر إن "إجمالى عدد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية بعد ثورة 25 يناير، بلغ 13357 شخصاً، تطبيقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 التى تتيح للمولودين لأم مصرية الحصول على الجنسية، وهو ما كان معطلاً فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى أباح منح الجنسية بالنسبة لكافة الدول عدا فلسطين، لكن أثناء حكم الإخوان جرت الموافقة على منح الجنسية المصرية للفلسطينيين من "أم مصرية".

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تباشر عملها فى فحص ملفات الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية ويجرى تباعاً إخطار الجهات المختصة لإدراج البيانات الجديدة بدون الجنسية المصرية.

وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً ممن حصلوا على الجنسية المصرية من الفلسطينيين كان فى عهد مرسى، وأن اللجنة المشكلة للبت فى هذا الأمر تنوى سحب تلك الجنسيات واستثناء الفلسطينيين من التجنس من ناحية الأم لاعتبارات تتعلق بالهوية الفلسطينية وأخرى تتعلق بالأمن القومى لمصر.