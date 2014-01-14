منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي يفتتح دورة بالمحافظة الوسطي

افتتح منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمحافظة الوسطي دورة "تدريبية بعنوان كيفية التعامل مع الأطفال وقت الأزمات" للأخصائيات الاجتماعيات وذلك بالتعاون مع شركة القدس لتنمية البشرية.

وقالت هبة أبو ثريا مسئولة الأخصائيات بالمحافظة الوسطي أن الهدف من هذه الدورة التعرف على آلية العمل الصحيحة مع الضغوط والصدمات النفسية التي يتعرض لها الطفل خاصة الصدمة المفاجئة للطفل والأسرة الفلسطينية وذلك في ظل الظروف التي نعيشها وسط الكوارث الطبيعية والبشرية التي نتعرض لها كشعب محاصر.

وأشارت إلى تنمية القدرات للأخصائيات علمية وعملية وتنمية مواهبهم الإبداعية لتؤهلهم للقيام بوظائفهم الاجتماعية لتخفيف عن كاهل الأطفال وقت الأزمات والكوارث والحروب.

من الجدير ذكره أن الدورة ستكون على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع بواقع 30 ساعة تدريبية، ويتضمن برنامج الدورة تعريف المشاركين بمهارات وأنشطة الدعم النفسي التفريغ الانفعالي.