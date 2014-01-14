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انتهاء أساسات العمارات السكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 10:50 - 14 يناير 2014
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انتهاء أعمال الأساسات للعمارات السكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد

 

قال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المساعد، أنه تم الانتهاء من أعمال القواعد والأساسات والأحزمة الأرضية للعمارات السكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية ،وذلك منذ بدء العمل في المشروع الشهر الماضي.

 

وأوضح م. سرحان في تصريح صحفي أن الأعمال تتواصل في التجهيز لسقف الدور الأرضي لعدد من العمارات، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الأولى تُشغل قرابة 1500 عامل ما بين مهندسين وفنيين .

 

وأشار إلى أنه تم تجهيز طرق مؤقتة وشبكة مياه وكهرباء وإنارة مؤقتة لحين الانتهاء من بناء العمارات وبعدها سيتم تجهيز شبكات الطرق والكهرباء والبنية التحتية الدائمة لكافة العمارات.

 

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