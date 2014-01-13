برفقة كلاب متوحشة.. قوات الاحتلال تقتحم منزلاً في القدس

اقتحمت قوة معززة بعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال وعناصر من وحدة المستعربين برفقة كلاب متوحشة، مساء اليوم الاثنين، مبنى سكنيا يعود لعائلة الغزالي في حي رأس العامود بسلوان جنوب الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال والكلاب المتوحشة أصابت السكان، خاصة الأطفال، بحالات رعب خلال دهمها وعبثها بمحتويات المنزل.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال دمّرت وأتلفت محتويات مخزن داخل العمارة في محاولة لتفتيش داخلها.

ولفت أحد الجيران إلى أن القوة اقتحمت منزلا في العمارة لم يتواجد فيه سوى سيدة وأطفالها الذين أصيبوا بالرعب والخوف من عناصر القوة والكلاب المتوحشة المرافقة.