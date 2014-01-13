إدخال المواد الغذائية لليرموك بعد التوصل لاتفاق

أكدت مصادر مسؤولة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري يتيح إدخال عدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، والذين قضى ستة وأربعين منهم بسبب الجوع.

وقالت المصادر إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأحد يقضي بإدخال ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى مخيم اليرموك اليوم الاثنين (13-1)، حيث من المفترض أن تدخل القافلة عن طريق حاجز "الكابلات" الجنوبي للمخيم، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق يفتح المجال لإدخال المزيد من شاحنات المواد الغذائية للمخيم.

إلا أن المصادر ذاتها عبّرت عن مخاوفها من سعي بعض الجهات إلى إفشال الاتفاق عبر منع الشاحنات الغذائية من دخول المخيم، كما حدث في محاولات سابقة لإدخال المساعدات.

يشار إلى أن مخيم اليرموك في جنوب العاصمة السورية دمشق يعاني من حصار مشدد بسبب المعارك الدائرة هناك حيث تسبب ذلك بحدوث مجاعة تهدد حياة الآلاف من سكانه، لا سيما الأطفال وكبار السن، حيث يفتقد المخيم للغذاء والدواء وحليب الأطفال.