الطقس: ارتفاع طفيف على درجات واحتمال سقوط أمطار خفيفة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الطقس يكون اليوم الإثنين، بارداً نسبياً وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

وأضافت: يكون الجو غدا الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شماليه شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا إلى غائم يوم الجمعة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.