وزير الخارجية الالماني يبدأ زيارة للمنطقة

يبدأ وزير الخارجية الالماني فرانك فالتير شتاينمايير اليوم الاحد زيارة للمنطقة تمهيدا لزيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل المقررة الشهر المقبل.



وسيجتمع الوزير الالماني خلال زيارته للقدس مع كبار المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم الرئيس الصهيوني شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ذلك سيلتقي في رام الله الرئيس محمود عباس.



وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في برلين ان زيارة الوزير الالماني تهدف الى تشجيع الطرفين الفلسطيني و الاسرائيلي على المضي قدما في عملية السلام التي تمر حاليا بمرحلة حساسة.