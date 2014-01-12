إصابات خلال مواجهات بين شبان والأمن الفلسطيني بمخيم الجلزون

أصيب صباح اليوم الأحد أربعة شبان من أهالي مخيم الجلزون بعد إصابتهم بالغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي خلال إشتباكات وقعت بينهم و بين قوات الأمن الفلسطينية على مداخل المخيم.

و كان شبان المخيم قاموا بإغلاق مداخل المخيم عند الساعة السادسة صباحا إحتجاجا على تقاعس وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين الأونروا على الاستجابة لمطالبهم التي أعلنوا الإضراب بشأنها منذ 40 يوما.

و أشعل الشبان الإطارات على مداخل المخيمات وفي الشارع المؤدي إلى رام الله والمحاذي لمخيم الجلزون شمال المدينة و منعوا المركبات من المرور من المداخل المخيم بالكامل.

كما شبان في مخيم قلنديا شارع رام الله – القدس، إضافة لإغلاق الطريق الموصل للمدينة عند بلدة بيرزيت وسردا.

وكانت اللجان الشعبية في المخيمات أعلنت مساء السبت، أنها ستشرع بإغلاق كافة المداخل والمنافذ المؤدية إلى رام الله، كخطوة احتجاجية على ما تعانيه المخيمات إثر إضراب "الأونروا".

و قال ان اللجان الشعبية ستواصل عملياتها التصعيدية للضغط على الوكالة والحكومة الفلسطينية من أجل بدء الحوار مع اتحاد العاملين العرب، لحل الأزمة المتأزمة بين الطرفين، لإنهاء الإضراب وعودة الخدمات إلى المخيمات.