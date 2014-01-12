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بأمر من مخيم اليرموك...نشطاء يغلقون مقر منظمة التحرير برام الله

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 06:53 - 12 يناير 2014
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أغلقت مجموعة من الناشطين الشباب صباح اليوم مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله احتجاجا على تقاعسها في العمل على حل قضية مخيم اليرموك المحاصر منذ 182 يوما.

وكانت مجموعة من النشطاء في الحراك الشبابي تظاهروا في مبنى المنظمة منذ الساعة السابعة صباحا، وتم طردهم من أمن المنظمة بحجة أن الموظفين على موعد للوصول للدوام فأكملوا وقفتهم  باب المنظمة قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية و تطردهم من المكان.

وقالت إحدى الناشطات "ريتا أبو غوش" لفلسطين اليوم" أن إغلاق المنظمة كان بأمر من أهالي مخيم اليرموك المحاصر، و رسالة للوفد المنظمة المتواجد حاليا في سوريا ليقف أمام مسؤولياته و خاصة فيما يتعلق بإغاثة الأهالي الذين يموتون جوعا.

 و تابعت أبو غوش:" نحن نعلم أن حصار المخيم ليس بيد المنظمة ولكن مطالبنا أن يتم إدخال المساعدات الغذائية لأهالي المخيم الذين يموتون جوعا، و مطالبة المنظمة للفصائل الفلسطينية بتحييد المخيم عن الصراع الدائر في سوريا.

و بعد فض الاعتصام من قبل الشباب قامت قوات الأمن بمطارتهم و توقيف المركبة التي كانوا يستقلها بعضهم و مصادرة بطاقاتهم الصحفية و تهديدهم بالملاحقة.

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