« هآارتس »: دفن شارون الاثنين المقبل.. ونقل جثمانه إلى الكنيست غدًا

ذكرت صحيفة "هـــــــآارتس" الإسرائيلية، أن لجنة المراسم التابعة للكنيست الإسرائيلى استقرت فى جلستها التى عقدت مساء اليوم السبت لمناقشة شكل الجنازة التى ستقام لرئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون، أنه سيتم تشييع جثمانه الاثنين المقبل.



وأضافت الصحيفة أن الجنازة ستقام بمزرعة هشكميم بجنوب إسرائيل، بينما سينقل نعشه إلى مقر الكنيست غدًا، مشيرة إلى أن جنازته ستخرج من مبنى الكنيست الاثنين وستكون جنازة عسكرية وحكومية، وتم اختيار الاثنين حتى يتسنى للوفود الأجنبية الوصول إلى إسرائيل للعزاء فى شارون.



وأوضحت الصحيفة أن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن سيشارك فى الجنازة بالإضافة إلى وفود أخرى من جميع أنحاء العالم.