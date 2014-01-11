سواريز الأفضل في أوروبا بالأرقام.. ورونالدو الثاني.. وميسي خارج المنافسة !

اثبتت الأرقام ان المهاجم الدولي الأروجويائي لويس سواريز، لاعب ليفربول الإنجليزي، هو أفضل مهاجم في الدوريات الخمس الكبري، وأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ثانياً والأول في إسبانيا، في حين جاء نيمار لاعب برشلونة الإسباني ثالثا.

جاء ذلك في دراسة علمية أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية التشيلي بالتعاون مع شركة أوبتا العالمية المتخصصة في الإحصاءات الرياضية .

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية في تشيلي نتائج الدراسه، والتي كشفت عن أفضل 50 لاعب حالياً في الدوريات الكبري، في نشرته رقم 57 ، معتمداً علي الأرقام الكاملة لمباريات الدوريات الخمس الكبري في أوروبا حتي تاريخه ، ووفقاً لعدد من المعايير القياسية العالمية لدراسة اداء الرياضيين في عالم كرة القدم .

وأستبعدت الدراسة المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نظراً لمشاركته في أقل من ثلثي عدد مباريات فريق برشلونة الإسباني في اللاليجا. وعلي مستوي المهاجمين جاء مهاجم ليفربول لويس سواريز في المركز الأول ثم كريستيانو رونالدور ، و نيمار ، و كارلوس تيفيز كان الأفضل في إيطاليا ، و السويدي إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان جاء سابعاً ولكن الأول في فرنسا.

بينما علي مستوي خط الوسط المهاجم تفوق الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميوينخ علي جيمس رودريجيز لاعب موناكو الذي جاء ثانياً والأول في فرنسا، بينما جاء ميراليم بيانيتش لاعب روما الإيطالي ثالثاً والأفضل في إيطاليا .

وأكتفي إندرياس إنيستا لاعب برشلونة الإسباني بالمركز الرابع ولكنه الأول في إسبانيا في مركزه ، في حين كان الفرنسي سمير نصري لاعب مانشستر سيتي الأول في إنجلترا ولكن في المركز التاسع.

وفي خط الوسط المدافع ، جاء الإيطالي فيراتي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الأول ، وجابي فيرنانديز لاعب أتليتكو مدريد ثانياً والأول في إسبانيا ، والتشيلي أورتور فيدال ثالثاً والأول في إيطاليا ، بينما حل آرون رامسي رابعاً ولكن الأول في إنجلترا ، وقائد بايرن ميونيخ فيليب لام تاسعاً ولكنه الأول في المانيا.

وجاء جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس الأفضل علي مستوي مركز قلب الدفاع في الدوريات الخمس الكبري والأول في إيطاليا ، تلاه البرازيلي دانتي بونفيم لاعب بايرن ميونيخ الالماني ثانياً والأول في المانيا ، ولاعب روما ليوناردو كاستان ثالثاً ،وجاء جيرارد بيكيه لاعب برشلونه في المركز السادس والأول في إسبانيا ، وديجان لوفرين لاعب ثاوسهامبتون الأول في إنجلترا.

وعلي مستوي المدافعين جاء النمساوي دافيد الابا لاعب بايرن ميونيخ في المركز الأول ، ثم زميله رافينها ، ثم البرازيلي داني الفيش لاعب برشلونه ثالثاً والأول في إسبانيا ، وجاء لاعب موناكو لايفين كورزاوا في المركز الخامس والأول في فرنسا ، وبابلو زاباليتا لاعب مانشستر سيتي في المركز السابع ولكن الأول في إنجلترا.

يذكر أن من اهم المعايير التي بنيت عليها الدراسه عدد التصويبات، ودقة التصويب، القدرة علي إستغلال الفرص، خلق فرص التهديف، التمريرات الحاسمة ، دقة التمرير، التغطية، ندرة الأخطاء الدفاعية، قطع الكرات الخطرة .. والعديد من المعايير الأخري التي تحدد كفاءة كل لاعب في مركزة ووفقاً لقوة ومستوي البطولة وفقاً لمعايير خاصة بكل بطولة علي حدة ايضاً.

