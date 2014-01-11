عباس: لن نعترف بيهودية (إسرائيل) ولن نقبل بها

شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، على أن الفلسطينيين لن يعترفوا بيهودية دولة (إسرائيل) ولن يقبلوا بها.



وقال عباس في خطاب ألقاه في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية امام شخصيات وفعاليات تمثل مدينة القدس "لن نعترف ولن نقبل بيهودية (إسرائيل) ".



وأضاف: "يقولون (الاسرائيليون) اذا لم تعترفوا بيهودية (إسرائيل) فلن يكون هناك حل ونحن نقول لن نعترف ولن نقبل ولدينا حجج واسباب كثيرة لرفض هذا الحديث الذي لم نسمعه الا منذ سنتين".



وتابع عباس "قلنا لهم ولكل العالم إن هناك أسبابا كثيرة تمنعنا من ذلك ونحن قدمنا أسبابنا لـ(إسرائيل) ".



وخلال زيارته الاخيرة للمنطقة، مارس وزير الخارجية الأميركي جون كيري "ضغوطا كبيرة" على الرئيس الفلسطيني للقبول باتفاق اطار يتضمن الاعتراف بـ"يهودية (إسرائيل) " وفق ما كشف مسؤول فلسطيني لـ"فرانس برس".



وأضاف المسؤول أن كيري "أبلغ الجانب الفلسطيني أن موضوع يهودية الدولة ليس موقفا إسرائيليا فقط بل هو موقف الادارة الأميركية ايضا".



وتابع المصدر نفسه أن عباس "جدد رفضه الاعتراف بـ(إسرائيل) دولة يهودية خصوصا أن منظمة التحرير قدمت الاعتراف المتبادل بدولة (إسرائيل)" من خلال اتفاقية اوسلو عام 1993.



