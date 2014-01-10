ميسي على مقاعد البدلاء في قمة أتليتكو مدريد

قرر الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة استبعاد مواطنه ليونيل ميسي مهاجم الفريق من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة أتليتكو مدريد غدًا السبت في قمة الجولة ال19 من الدوري الإسباني.



وتكهنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تاتا سيضع ميسي على مقاعد البدلاء في المباراة المرتقبة على ملعب "فيسنتي كالديرون"، رغم أن النجم الأرجنتيني عاد من الإصابة بقوة وسجل هدفين في دقيقتين رغم مشاركته كبديل في مباراة خيتافي في كأس ملك إسبانيا التي انتهت بفوز "البارسا" برباعية نظيفة.



وأضافت أن جوردي ألبا حجز مكانه في الجبهة اليسرى، أما الطرف الآخر من الملعب فهناك مفاضلة بين دانيل ألفيس، ومارتن مونتويا، وأدريانو، وفي قلب الدفاع هناك أربعة خيارات كارليس بويول، بارترا، جيرار بيكيه، خافيير ماسكيرانو، وإن كانت فرصة الثنائي الأخير تبدو قوية بحسب "ماركا".



وفي وسط الملعب، فإن المدرب الأرجنتيني حائر بين أندريس إنييستا، وسيسك فابريجاس، وسيرخيو بوسكيتس، وفي الخط الأمامي ألكسيس سانشيز والبرازيلي نيمار الذي تعافى من آلامه في الأمعاء والمعدة، وبات جاهزًا لمواجهة أتليتكو مدريد.