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استجواب قاتل الفتى سليم أبو عيطة شمال غزة

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 20:15 - 09 يناير 2014
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شرعت نيابة شمال غزة اليوم باستجواب القاتل (م. ص) وفتح التحقيقات بقضية مقتل الفتى سليم أبو عيطة والبالغ من العمر (15 عاما).

وأكد نبيل حليوة رئيس نيابة الشمال باشرت بمهامها في معاينة المكان واستجواب القاتل بعد إلقاء القبض عليه واتهامه بالقتل قصدا وضبط السلاح الناري (كلاشنكوف) في واقعة المشاجرة بشمال القطاع.

وبين حليوة أنه تم تحويل الجثة في وقتها إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة المجني عليه وتكليف الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات واقعة المشاجرة، لافتاً إلى أن غالبية التحقيقات تم إنهائها في جريمة القتل لتقديم المجرم للعدالة.

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