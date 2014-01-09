غزة الرياضي يصطدم بالاتحاد المتصدر.. الجمعية الوصيف يستقبل حامل اللقب

تنطلق يوم غد ، الجمعة، الجولة الرابعة عشر من دوري " جوال" لأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة، وينتظر ان تشهد هذه الجولة إثارة وندية منتظرة، في ظل المواجهات المباشرة التي ستجمع أهل القمة وجهاً لوجه، وكذلك مواجهة أهل القاع .



وتبدأ الجولة، بلقاء ساخن وجماهيري ، ينتظر أن يجمع ما بين غزة الرياضي الثالث ب 20 نقطة، واتحاد خان يونس المتصدر ب 27 نقطة، اللقاء يمثل الكثير للفريقين، فالرياضي لا مجال أمامه سوى الفوز من أجل المزاحمة على المنافسة وتقليص فارق النقاط السبع الحالي، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز لن تكون في صالحه لأنها ستوسع الفارق مع المتصدر.



الرياضي ينتظر ان يعود له حارسه عاصم ابو عاصي الذي غاب عن لقاء الفريق السابق أمام الشجاعية للايقاب، فيما ينتظر كذلك عودة نجومه انس الحلو وطارق ابو غنيمة ومحمد الغواش بعد الشفاء من الاصابة.



في المقابل يعلم الاتحاد المتصدر أن الفوز سيجعله يقطع شوطاً كبيراً في مسعاه لنيل اللقب الأول في تاريخه، وان أي هفوة لن تكون في صالحه وستزيد من حدة المطاردة ، لذلك ينتظر أن يلعب الفريق المنتشي بخماسية الأهلي بكل ما أوتي من قوة.



وتشهد الجمعة مواجهة أهل القاع، حينما يحل فريق الهلال عاشر الترتيب ب 14 نقطة، ضيفاً على شباب جباليا الحادي عشر ب 10 نقاط، اللقاء ينتظر ان يكون مفصلي لكلا الفريقين، فالهلال يعلم انه مطالب بالعودة بنتيجة ايجابية من هذا اللقاء سواء بالتعادل او الفوز من اجل تأمين نفسه على لائحة الترتيب ، فيما لا يملك شباب جباليا أي خيارات سوى الفوز لتشديد الخناق على الهلال، على اعتبار ان الفوز سيقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة، بينما التعادل أو الخسارة لن تفيده بشيء .



وتقام يوم السبت مبارتان، وفيها يلتقي اتحاد الشجاعية التاسع ب 16 نقطة، مع ضيفه خدمات رفح الثامن ب 17 نقطة، الشجاعية تحسنت نتائجه في الاياب وحصل على 4 نقاط من أصل ستة وهو يريد الاستمرار بالنتائج الايجابية، فيما خدمات رفح سيخوض اللقاء في ظل مديره الفني الجديد الكابتن ناهض الأشقر الذي يريد هو الآخر ان يستهل المشوار والتحدي الجديد له ببداية موفقة.



بينما يلتقي في المباراة الثانية على استاد الدرة ، خدمات النصيرات وضيفه الأهلي، النصيرات يحتل المركز الخامس وهو أمن نفسه بشكل جيد، واقترب تماماً من البقاء، فيما الأهلي يقبع في ذيل الترتيب ب 3 نقاط، ووضعه يحتاج إلى أكثر من معجزة .



وتختتم الجولة يوم الأحد، وفيها يلعب الجمعية ثاني الترتيب ب 22 نقطة مع ضيفه شباب رفح الرابع ب 20 نقطة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين للفريقين، خاصة ان كل فريق يريد المنافسة على اللقب والضغط اكثر على الاتحاد المتصدر، على اعتبار ان نتيجة قد لا تفيد أي منهما إذا ما قُدر للاتحاد ونجح في تجاوز الرياضي ووصل للنقطة الثلاثين.



كما يحل نادي الشاطئ السادس ب 17 نقطة، ضيفاً على شباب خان يونس السابع ب 17 نقطة على ملعب الأخير، اللقاء عنوانه الكبير " فض الشراكة بين الفريقين" بعد البداية المتعثرة لكلاهما مع انطلاق مرحلة الاياب، فالشاطئ حصل نقطة واحدة من مبارتيه السابقتين بعد التعادل الأول امام الاتحاد والخسارة القاسية امام النصيرات، ونفس الأمر بالنسبة للشباب الذي سقط امام شباب رفح بهدفين، وتعادل امام شباب جباليا (2/2).