حماس توضح بعض التفاصيل حول الغزيين المعتقلين في سيناء

قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن اأسماء التي ذكر أنه تم اعتقالهم من قبل اﻷمن المصري في سيناء هم فلسطينيون مسافرون تم اعتقالهم خلال السفر.

وأوضح ابو زهري في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن "المعتقلين هما خالد وليد عقل كان في طريق سفره باتجاه تركيا لزيارة والده هناك وهو الأسير المحرر وليد عقل، وأما الثاني فهو الدكتور حازم الباز محاضر في جامعة الأقصى بغزة وهو مسجل في برنامج الدكتوراه بجامعة القاهرة منذ سنتين وكان في طريقه لمناقشة رسالة الدكتوراه"

ودعا ابو زهري السلطات المصرية الى ضرورة الإفراج عن المعتقلين والتوقف عن استخدام هذه اللاساليب الغير مقبولة.