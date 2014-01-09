الأسير المضرب ثائر عبده يصاب بالهستيريا نتيجة العزل

أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين إيهاب الغليظ، اليوم الخميس، بأن الأسير ثائر عبده والموجود حاليا في سجن عوفر أصيب بحالة من الهستيريا نتيجة الإضراب عن الطعام وما تعرض له من عزل على إثر ذلك.

وأضاف المحامي في بيان صدر عن الوزارة، أن الأسير عبده دخل إضرابا عن الطعام استمر خمسين يوما قضاها بمستشفى 'اساف هروفية'، وخلال تلك المدة تدهور وضعه الصحي وأصيب بحالة جفاف في الدماغ وفقا لما أخبره به الأطباء، وعلى اثر ذلك فك إضرابه وقبل إعادته إلى عوفر تم وضعه في زنزانة انفرادية في ما يسمي عيادة سجن الرملة، وعند وصوله لسجن عوفر، عُرض على عيادة سجن عوفر وقررت عرضه على طبيب نفسي وذلك لإصابته بالهستيريا مع العلم انه محكوم ستة أشهر (إداري).

وحمل وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إسرائيل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه حالة الأسير ثائر عبده، خصوصا أطباء مستشفى 'اساف هروفيه' وإدارة سجن عوفر، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بتنظيم زيارة عاجلة للأسير والضغط على إسرائيل لوضع حد للاستخفاف بحياة الأسرى الفلسطينيين.