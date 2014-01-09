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المعابر: تصدير شاحنات للفراولة والتوابل لأوروبا وإدخال سولار صناعي وبنزين لغزة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 06:53 - 09 يناير 2014
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم  كالمعتاد ومن المقرر تصدير2 شاحنة محملة بالتوت الأرضي و الزهور والتوابل الخضراء لأوروبا .

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع انه من المقرر دخول 260 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات و المساعدات  بالإضافة و سيتم ضخ كميات من السولار الصناعي و البنزين و سولار المواصلات و غاز الطهي

أمس  الأربعاء: تم إدخال 214 شاحنة محملة  ببضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات ، كما تم ضخ كميات من السولار الصناعي و البنزين و سولار المواصلات و غاز الطهي .

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