المعابر: تصدير شاحنات للفراولة والتوابل لأوروبا وإدخال سولار صناعي وبنزين لغزة

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم كالمعتاد ومن المقرر تصدير2 شاحنة محملة بالتوت الأرضي و الزهور والتوابل الخضراء لأوروبا .

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع للقطاع انه من المقرر دخول 260 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات و المساعدات بالإضافة و سيتم ضخ كميات من السولار الصناعي و البنزين و سولار المواصلات و غاز الطهي

أمس الأربعاء: تم إدخال 214 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري و الزراعي و قطاع المواصلات ، كما تم ضخ كميات من السولار الصناعي و البنزين و سولار المواصلات و غاز الطهي .