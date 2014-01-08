منتدى المعلم ينظم ورشة عمل حول « آليات الحوار و تقبل الآخر »

نظم منتدى المعلم في المنطقة الوسطى بالاشتراك مع مركز "دراسات المجتمع المدني" عصر اليوم الاربعاء، ورشة عمل حول اليات و سبل تعزيز ثقافة و لغة الحوار في المجتمع المحلي.

وتهدف الورشة التي شارك فيها عدد من المعلمات الاعضاء في المنتدى، الى نشر ثقافة الحوار بين افراد المجتمع الفلسطيني، وتمكينهم من ممارسة بعض المهارات اللازمة للتعبير عن آرائهم بأسلوب حضاري بعيدا عن العنف.

و قدم الاستاذ "خالد أبو علي" في بداية الورشة تعريفاً بمفهوم الحوار، ثم جرى تقسيم المعلمات المشاركات الى ثلاث مجموعات، حيث تناولت كل مجموعة محوراً لمناقشته.

و ناقشت المجموعة الأولى مفهوم الحوار والتواصل مع الآخر و التعامل مع الاختلاف وتقبل الآخر، و الحوار كآلية للتغيير السلمي الديمقراطي اللاعنفي.

أما المجموعة الثانية بحثت في الاحتياجات والمتطلبات للحوار و معوقاته.

و بحثت المجموعة الثالثة فوائد الحوار و اليات الوصول لارضية مشتركة.

و اختتمت الورشة بعدة توصيات تدعو لتعزيز مفهوم الحوار و السماح، و تقبل الاخر في كل مكان في المجتمع الفلسطيني.