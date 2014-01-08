داخلية غزة: لا يوجد لدينا أي موقوف على خلفية سياسية

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية بغزة، أنه لا يوجد لديها أي موقوف على خلفية سياسية، وأن من يتم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الوزراء اسماعيل هنية، محكومون على خلفية قضايا أمنية ولكنهم ينتمون لحركة فتح.

وقالت الداخلية في بيان لها، أنها أفرجت عن 7 محكومين على خلفية قضايا أمنية يتبعون لحركة فتح، تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء لتعزيز المصالحة الوطنية.

وأضافت الداخلية، أنها ستعمل بكل جهد لتعزيز جهود المصالحة وحماية الجبهة الداخلية، معربةً عن أملها ن تخلق هذه الخطوة أجواء إيجابية باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.

وبينت، أن هذه الخطوة سيتبعها مزيداً من الخطوات الإيجابية التي تصب في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، مشددةً على أن هذا القرار الشجاع بالإفراج عن المعتقلين يؤكد الحرص الجاد من الحكومة ووزارة الداخلية للعمل على تحقيق المصالحة.