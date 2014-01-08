عروس مصرية تصل السعودية بعد وفاة عريسها بساعة

فوجئت عروس مصرية لدى وصولها إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية بعدم حضور عريسها لاستقبالها، ووقفت في حيرة تعد كل ما تملك من كلمات العتاب الحارة لتلقى بها عريسها الذي وضعها في هذا الموقف الحرج، وفق تقرير إخباري.

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية فإن العروس وصلت في زيها الأبيض إلي المطار، وما أن تخطت حاجز الجوازات حتى كلت عيناها من البحث وسط زحام المستقبلين عن عريسها دون جدوى، حتى فوجئت بأحد العاملين بالمطار يرحب بها ويخبرها بلطف بأن هناك خطأ ما في تأشيرة دخولها المملكة وعليها المغادرة على نفس الطائرة التي قدمت عليها، بل وأبلغها أيضاً أن أهلها ينتظرون عودتها في مطار القاهرة.

وهناك على طريق دخنة بالقرب من مدينة الرس بالقصيم كان الوجه الآخر للمشهد المحزن، سيارة محطمة وجسد شاب قد فارق الحياة في نفس اليوم الذي قرر أن يبدأ فيه حياته الجديدة؛ ليحول القدر بينه وبين الوصول لعروسه في مطار القصيم.

ويقول المندوب المفوض من السفارة المصرية في القصيم ماجد عبداللطيف إنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص بتعرض “مصري” قادم من الداودمي لحادث مروري نتيجة لتصادم سيارته من نوع “كيا” مع سيارة “أكورد” يقودها مواطن ونتج عن الحادث وفاة الاثنين، وكان بجانب المصري زوج بنت أخته الذي أصيب بكسور وكدمات بكامل جسده، وتم نقل المتوفى المصري واسمه علي محمد علي عطا إلى مستشفى الرس العام.

وأضاف اتصلت بالمطار فتعاملوا مع العروس بلطف، وبالفعل تم التنسيق مع جوازات مطار القصيم لعودة الزوجة على نفس الطائرة دون إخبارها بالحادث الأليم وتم عمل إجراءات ترحيل العروسة على نفس الرحلة في سابقة لم يشهدها مطار القصيم من قبل.