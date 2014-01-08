الاحتلال يداهم منازل قيادات الجهاد (أبطال معركة الكرامة) في عرابة بحجة التعرف عليهم

داهمت قوات الاحتلال الليلة منازل قيادات حركة الجهاد الاسلامي أبطال معركة الكرامة (الأمعاء الخاوية) في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الاعتقال الإداري في بلدة عرابة جنوب محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الشيخ خضر عدنان لـ "فلسطين اليوم" أن جنود الاحتلال حاضروا منزله واطرقوا أبوابه بعنف غير آبهين بوجود أطفال وكبار سن في المنزل ما أحدث رعباً لهم.

وقال أن الجنود اقتحموا المنزل، وتحدث ضابط معي معرفاً نفسه بأنه ضابط مخابرات المنطقة الجديد والهدف من المداهمة هو التعرف عليه، ومد يده لمصافحتي ورفضت، وانسحبوا من المنزل.

كما اقتحم الجنود منزل الأسيرين المحررين طارق قعدان وجعفر عز الدين اللذان خاضا أيضاً اضرابا مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال ضد الاعتقال الاداري وانتزعا قرارا بالافراج عنهما،

وقال طارق قعدان "ان ضابط المخابرات عرف على نفسه باسم "الكابتن غازي" وقام بتفتيش المنزل وطرح عليه عدد من الاسئلة وانسحب ليتوجه الى منزل جعفر عز الدين. ليتوجه إلى منزل جعفر عز الدين.

وأوضح عز الدين أن الضابط عرف عن نفسه أنه استلم المنطقة منذ أيام، وهدد في في حال القيام بنشاطات تهدد أمن "إسرائيل" أو نشاطات أخرى سيتم اعتقاله فوراً .