جنرال « إسرائيلي »: « حزب الله » قادر على اصابة اهداف اسرائيلية بحرية

خلافاً للتقارير "الاسرائيلية" الاستعراضية لقدرات الجيش الدفاعية، جواً وبراً وبحراً، كشف القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي الجنرال إليعازر ماروم أنه لا يوجد نظام دفاعي مضمون مضاد لصواريخ "ياخونت"، الروسية الصنع المضادة للسفن والقطع البحرية.

وحذر ماروم انه في حال صدقت التقارير، التي نقلت على لسان مسؤولين اميركيين، ان "حزب الله نجح في نقل قطع من صواريخ "ياخونت" الى لبنان وبأنه بات يملك مخزوناً ضخماً للصواريخ في سورية ايضاً، فإن حزب الله"، بحسب ماروم، سيكون قادراً على استهداف منصات التنقيب عن الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط والسفن العسكرية والمدنية والموانئ.

واعتبر ماروم صاروخ "ياخونت" التحدي الاكبر امام اسرائيل، عقب التطويرات التي تجري عليه، محذراً من عدم وجو نظام دفاعي اسرائيلي لمواجهته.

وقال: "تمتلك "إسرائيل" دفاعات ضد الصواريخ الروسية المضادة للقطع البحرية، التي تعد أسرع من الصوت، ولكن صاروخ "ياخونت" هو الأكثر تطوراً من نوعه في العالم بين الصواريخ المضادة للقطع البحرية وهو يحلق في شكل منخفض فوق سطح البحر ويصل مداه إلى نحو 300 كيلومتر، وبذلك بمقدوره الوصول الى كل الساحل الاسرائيلي.

واحدثت تصريحات ماروم إرباكاً إسرائيلياً اذ جاءت مناقضة للتصريحات والتقارير التي اسمعت خلال الاشهر الاخيرة واكد خلالها المسؤولون استكمال استعدادات "إسرائيل" لمواجهة أخطر السيناريوات، المتوقع ان تتعرض لها، بينها الصواريخ المتطورة التي حصلت عليها سورية من روسية، وتدعي "إسرائيل" انها نقلت الى "حزب الله" اللبناني.

واعترف ماروم ان هناك صعوبة في ردع "حزب الله" في ما يمكن ردع النظام السوري باستخدام القوة في حال تهريبه مثل هذه الاسلحة إلى الحزب، بحسب ماروم الذي اعتبر أن "حزب الله" لا يهتم كثيراً بمهاجمة الدولة اللبنانية، ولذلك لا يمكن تهديده.

وفيما اكد ماروم ان اسرائيل تواصل جهودها الحثيثة لمنع تهريب اسلحة من سورية الى لبنان، قال: "ان قدرتها على وقف التهريب، عسكرياً، تعتمد في الاساس على الهجوم، وفي هذا الجانب تواجه اسرائيل مشكلة لا تقتصر على جانب قدرات اجهزة الاستخبارات والجيش انما قرار المستوى السياسي في اسرائيل المتمثل في المجلس الوزاري الامني المصغر واحيانا الحكومة بتشكيلتها الكاملة.