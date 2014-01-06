مصر تتحفظ على أموال موسى ابو مرزوق

نشرت وكالة الأناضول التركية، تقريراً زعمت أنه صادر عن البنك المركزى، يضم نحو 600 قيادى بجماعة الإخوان بينهم الرئيس السابق محمد مرسى، ومرشد الجماعة، والقيادى بحركة حماس، موسى أبو مرزوق متحفظ على أموالهم.

وقالت الوكالة فى تقريراً، إن الكشوف تضم مرسى و19 من رموز نظامه وأجنبى وسيدتان ومتوفيان و4 من خارج التنظيم ، كما تضم الكشوف مرشد الإخوان ونوابه و11 من أعضاء مكتب الإرشاد و5 مسئولين بالرئاسة و5 وزراء و9 محافظين في عهد مرسي.

وأوضحت أن المذكورين تم منعهم من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكافة حساباتهم المصرفية، أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، ذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر سبتمبر.

وأوضح الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والإشراف التابع للبنك المركزي المصري، أنه تم التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لـ 572 اسما من 24 محافظة، استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والذي انتهى إلى "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة منها أو تابعة لها"، بحسب نص الخطاب.

ووجه الخطاب إلى رؤساء مجالس البنوك، طالبهم فيها باتخاذ اللازم نحو منعهم من التصرف في كافة حسابتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم في البنوك، عدا الأجور والمرتبات والمعاشات والنفقات المقررة بأحكام قضائية.