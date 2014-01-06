ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نُفذت أكتوبر الماضي..الشاباك يعلن اعتقال منفذ عملية بساغوت

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 08:22 - 06 يناير 2014
مشاركة

سمحت الرقابة العسكرية بأمر اعتقال جهاز الشاباك الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن المستوطنة في شهر أكتوبر عام 2013 في مستوطنة بساغوت.

 وقالت موقع المستوطنين 7 ووفقا لجهاز الشاباك فإن الفلسطيني اعترف خلال التحقيق معه بما فعله حيث طعن مستوطنة في مستوطنة بساغوت .

ووفقا للتقرير فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهين وهما عبد الله شحادة عبد الله أبو قبيطة من مواليد 1992وشبل عاطف قراعين من مواليد 1994 من سكان البيرة .

وزعم الموقع ان الشاب عبد الله وقد اعترف بأنه خطط لاقتحام منزل في بساغوت لسرقة سلاح وحسب اعترافاته بأنه بحاجة للسلاح بسبب مواجهته لمشكلة شخصية ولكن الفتاة قابلته عند محاولته دخول المنزل وقام بطعنها وهرب نحو رام الله فلم يعرف بعد ان كانت الخلفية جنائية او قومية حيث ان التحقيق متواصل معه.

متعلقات