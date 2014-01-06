نُفذت أكتوبر الماضي..الشاباك يعلن اعتقال منفذ عملية بساغوت

سمحت الرقابة العسكرية بأمر اعتقال جهاز الشاباك الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن المستوطنة في شهر أكتوبر عام 2013 في مستوطنة بساغوت.

وقالت موقع المستوطنين 7 ووفقا لجهاز الشاباك فإن الفلسطيني اعترف خلال التحقيق معه بما فعله حيث طعن مستوطنة في مستوطنة بساغوت .

ووفقا للتقرير فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهين وهما عبد الله شحادة عبد الله أبو قبيطة من مواليد 1992وشبل عاطف قراعين من مواليد 1994 من سكان البيرة .

وزعم الموقع ان الشاب عبد الله وقد اعترف بأنه خطط لاقتحام منزل في بساغوت لسرقة سلاح وحسب اعترافاته بأنه بحاجة للسلاح بسبب مواجهته لمشكلة شخصية ولكن الفتاة قابلته عند محاولته دخول المنزل وقام بطعنها وهرب نحو رام الله فلم يعرف بعد ان كانت الخلفية جنائية او قومية حيث ان التحقيق متواصل معه.