الاحتلال يفرج عن الاسير طقاطقة بعد انتهاء محكوميته

افرجت سلطات الاحتلال، عصر اليوم الاحد، عن الشاب خالد محمود طقاطقة من سكان بلدة بيت فجار، بعد ان انهى محكوميته البالغة عاما واحدا في سجون الاحتلال، وذلك بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في مقاومة الاحتلال.

ونظم للاسير المحرر حفل استقبال، شارك فيه حشد من ذويه واصدقائه وممثلون عن العديد من الفعاليات والمؤسسات في البلدة.

والقيت خلال استقبال الاسير المحرر طقاطقة كلمات اشادت بصمود الاسرى، مؤكدين على مركزية قضية الاسرى وضرورة العمل على تبيض السجون.

وكان طقاطقة اعتقل خلال حملة واسعة طالت اكثر من 60 شابا وفتى قبل نحو عاما. وحسب مصادر من البلدة فان قوات الاحتلال ومنذ ذلك الوقت لم توقف استهداف الشبان هناك وخلال الاسابيع الماضية صعدت من حملة الاعتقالات بشكل ملحوظ مرة اخرى.