شقيق ملك الأردن يتزوج إعلامية من أصول فلسطينية

عقد شقيق ملك الأردن، فيصل بن الحسين قرانه على الإعلامية من أصول فلسطينية زينا لباده، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له أمس (السبت).

وجاء في البيان «بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، جرى السبت عقد قران الأمير فيصل بن الحسين على الآنسة زينا فارس لباده».

وأوضح البيان أن عقد القران جرى في منزل عائلة لباده، بحضور عدد من الأمراء والأميرات وعائلة العروس.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن زينا هي أردنية من أصول فلسطينية وكانت تعمل مذيعة في راديو «هلا إف إم» الأردني الخاص.

والأمير فيصل المولود في الـ11تشرين الأول (أكتوبر) عام 1963، كان متزوجاً من الأميرة عالية توفيق الطباع قبل أن يطلقها في 2008، وله منها أربعة أبناء، وفي عام 2010، تزوج الأمير فيصل من اللبنانية سارة بسام قباني، والأمير فيصل، شقيق الملك عبدالله، هو نجل الملك الراحل الحسين بن طلال من البريطانية الأميرة منى.