حماس: ادعاءات الإعلام المصري تهدف لتشوية المقاومة بغزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المزاعم المصرية بالقبض على خمسة مسلحين من حركة حماس في قرية المهدية، استمرار لمسلسل الكذب والدعاية السوداء التي لا زال يتورط فيها الإعلام المصري ضد المقاومة الفلسطينية ومحاولة تشويه صورتها.

ونفى الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي، المزاعم التي ذكرها "صدى البلد" المصري حول القبض على 5 مسلحين من حركة حماس في قرية المهدية.

وقال:" استمرار هذه الادعاءات أمر غير مقنع في ظل تدمير جميع الأنفاق وسيطرة الجيش المصري على الحدود بالكامل إلا إذا كانت هذه الوسائل تقصد الإساءة للجيش المصري وتصويره أنه غير قادر على حفظ أمن الحدود".