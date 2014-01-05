أرسنال يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنكليزي

قدم أرسنال متصدر البريميرليغ عرضا قويا ليفوز 2-صفر على ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير ويتأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت.

وافتتح المهاجم الإسباني سانتي كازورلا التسجيل لأرسنال الفائز باللقب عشر مرات في الدقيقة 31 ثم ضاعف لاعب الوسط التشيكي توماس روزيتسكي تقدم الفريق في الدقيقة 62.

وخرج أستون فيلا الفائز باللقب سبع مرات من البطولة بعد هزيمته 2-1 على أرضه أمام شيفيلد يونايتد.

وتعادل ويغان أثليتيك حامل اللقب 3-3 مع دونز المنافس في الدرجة الثالثة كما تماسك مانشستر سيتي وصيف البطل رغم النقص العددي ليتعادل 1-1 مع مضيفه بلاكبيرن روفرز المنتمي للدرجة الثانية.

في مواجهتين بين أندية من الدوري الممتاز خسر وست بروميتش البيون 2-صفر أمام كريستال بالاس المتعثر بينما فاز كارديف سيتي2-1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد.