مع اشتداد أزمة المواصلات بالقطاع ...الاحتلال يضخ بنزين وسولار للمركبات اليوم

من المقرر ان تفتح قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد , معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة ، جزئيا لتصدير 5 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والزهور لأوروبا، وادخال 240 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة أنه ضخ كميات من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بالإضافة لضخ كميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.

ويشهد قطاع غزة ازمة حادة في وقود المواصلات دفع بتوقف العديد من المركبات عن السير مما أدي لحدوث حالة من الاكتظاظ والازحام في صفوف المواطنين وطلبة الجامعات المتوجهين لتقديم امتحاناتهم النهائية , على طرقات الشوارع , مما يعود بالذاكرة للازمات السابقة التي مر بها القطاع جراء نقص الوقودسواء بعد هدم جميع الأنفاق مع مصر او تحكم الاحتلال بدخول الوقود.

ويشار الى ان ازمة وقود المواصلات تأزمت بعد اغلاق الاحتلال لمعبر كرم ابو سالم لاسبوع بعد اكتشاف نفق للمقاومة قبل ما يزيد عن شهر , وفرض الاحتلال مزيداً من الاجراءات العقابية على القطاع , وتقليل كمية الوقود التي يتم ادخالها.