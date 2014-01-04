صور | إصابات خلال إنهيار السور الحديدي لمدرجات ملعب الدرة

أصيب خمسة مواطنين عصر اليوم السبت بجراح طفيفة جراء انهيار السور الحديدي لمدرج ملعب الشهيد محمد الدرة قبل إنطلاق مباراة خدمات النصيرات وخدمات الشاطئ.

وأفاد مراسلنا أن بعض الإصابات حدثت في صفوف المتفرجين بسبب وقوعهم مع السور الحديدي من أعلى المدرج إلى الأرض.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الملعب ونقلت المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى القريب من ملعب المباراة.

من جانبه أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة لـ"فلسطين اليوم" أن عدد الإصابات وصلت إلى خمسة ، جميعها إصابات طفيفة.

وبعد نقل المصابين، انطلقت مباراة فريقي خدمات النصيرات والشاطئ في الجولة 13 للدوري الممتاز.

يشار إلى أن اللقاء إنتهي بفوز النصيرات على الشاطئ بهدف وحيد.

صور من الحادثة ..





















