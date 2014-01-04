أبطال أبرز الدوريات العربية لكرة القدم عام 2013

مع نهاية عام 2013 نستذكر أبرز الأندية العربية التي فازت بلقب الدوريات المحلية لكرة القدم في بلادها موسم 2012-2013.

شباب الأردن يفرض نفسه بين كبار الفرق الأردنية

توّج فريق شباب الأردن بطل دوري المناصير للمحترفين لموسم 2012-2013 للمرة الثانية بتاريخه، بعد الأولى عام 2007.

وجمع فريق شباب الأردن في نهاية المسابقة 53 نقطة من 22 مباراة، تاركا الوصافة للوحدات صاحب الـ45 نقطة.

العين بطلا لدوري المحترفين الإماراتي

أحرز العين لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم 2012-2013 للمرة الثانية على التوالي والحادية عشرة في تاريخه.

وضمن العين بطل آسيا 2003 التتويج بلقب الدوري قبل أربع جولات على نهاية المسابقة بعدما أصبح رصيده 58 نقطة من 22 مباراة.

وفي مايو/ أيار 2013 قررت لجنة دوري المحترفين تغيير مسمى دوري اتصالات الإماراتي للمحترفين إلى دوري "الخليج العربي" بدءًا من موسم 2013-2014.

السد بطل الدوري القطري للمرة الـ13

ضمن فريق السد الظفر بلقب الدوري القطري لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على الخريطيات في المرحلة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة.

ورفع السد رصيده إلى 50 نقطة وضمن الفوز باللقب رسميا قبل الجولة الأخيرة.

وكان لقب موسم 2012-2013 هو الأول للسد بعد غيابه عن منصة التتويج لستة مواسم رافعا رصيده إلى 13 لقبا، (1972، 1974، 1979، 1980، 1981، 1987، 1988، 1989، 2000، 2004، 2006، 2007، 2013).

الفتح يحرز لقب الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخه

فاز فريق الفتح بلقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2012-2013، للمرة الأولى في تاريخه.

وضمن الفتح لقب الدوري قبل مرحلتين على نهاية الموسم، ليصبح سابع فريق في تاريخ الكرة السعودية يحقق البطولة بعد احتكار أندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب والاتفاق والأهلي للقب منذ انطلاق المسابقة.

وأطلق اسم "دوري عبداللطيف جميل" على الدوري السعودي الممتاز في نسخته العام الحالي، وذلك بعد أن وقعت الشركة عقداً لرعاية الدوري السعودي الممتاز لمدة 6 أعوام.

2013 العام الذهبي لفريق الشرطة بطل الدوري العراقي

كان موسم الدوري العراقي الممتاز 2012-2013 هو العام الذهبي لفريق الشرطة، حيث نجح بحسم لقب الدوري العراقي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 15 عاما.

وانتظر فريق الشرطة حتى المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، ليتوج نفسه بطلا للدوري الممتاز بعد بفوزه على الطلبة بثلاثية بيضاء.

وكان الشرطة قد توج باللقب الأول في موسم 1979-1980، والثاني في موسم 1997-1998.

الرفاع يهدي البسيتين كأس الدوري البحريني 2012-2013

توج فريق البسيتين ببطولة الدوري البحريني للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سقط مطارده المباشر المحرق في فخ التعادل أمام غريمه الرفاع في الجولة الـ18والأخيرة من المسابقة.

واستفاد البسيتين صاحب الـ44 نقطة بهذا التعادل الذي وضع منافسه المحرق بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة.

الرياضي الصفاقسي يفوز بكأس الرابطة المحترفة الأولى

تمكن فريق الرياضي الصفاقسي من الفوز بلقب البطولة الوطنية في تونس للمرة الثامنة في تاريخه.

وكانت أخر مرة فاز فيها الصفاقسي بلقب البطولة في موسم 2004-2005، وقبلها بمواسم ( 1968-1969، 1970-1971، 1977-1978، 1980-1981، 1982-1983، 1994-1995).

وفاق سطيف يحافظ على كأس الرابطة المحترفة الأولى

نصّب فريق وفاق سطيف نفسه بطلا لمسابقة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى لكرة القدم (موسم 2012 -2013) قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وكانت تلك هي المرة السادسة التي يضيف فيها وفاق سطيف كأس البطولة لخرائن كؤوسه، بعد الأعوام (1967-1968، 1986-1987، 2006-2007، 2008-2009، 2001-2012).

الرجاء الرياضي يجرد المغرب التطواني لقب الدوري المغربي

توج فريق الرجاء الرياضي بطلا للدوري المغربي 2012-2013 قبل مباراة واحدة على نهاية منافسات الدوري.

وكان ذلك اللقب الـ11 في تاريخ القلعة الخضراء والخامس خلال القرن الـ21.



