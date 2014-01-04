إتحاد الكرة يجدول لقاءات دور ال32 لكأس غزة

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، عن جدول مباريات دور ال32 من مسابقة كأس فلسطين لأندية قطاع ، حيث تقرر ان ينطلق هذا الدور في السابع عشر من الشهر الجاري وينتهي في الحادي والعشرين منه ، وذلك حسب قرار اتحاد الكرة بإطلاق هذا الدور بعد ثلاثة أسابيع من دوري الدرجة الممتازة وأسبوعين من دوري الدرجة الأولى ، حيث سيرحل الأسبوع الخامس عشر من الدرجة الممتازة والرابع عشر من دوري الدرجة الأولى لأسبوع واحد فقط ليقام فيه دور ال32.



ويشهد هذا الدور، العديد من المواجهات القوية والمثيرة ومن أبرزها لقاء خدمات النصيرات والمشتل يوم 17 الجاري على استاد خان يونس، والهلال من الدرجة الممتازة والمغازي ثاني الأولى، كما يبدأ حامل اللقب نادي الجمعية الاسلامية مشواره بلقاء صعب عندما يواجه فريق خدمات خان يونس متصدر دوري الدرجة الأولى والمرشح الأول للتأهل للدرجة الممتازة، على ملعب رفح .



