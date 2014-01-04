عاصفة ثلجية وموجة صقيع في الولايات المتحدة وكندا

تساقطت الثلوج بكثافة مصحوبة بدرجات حرارة متدنية جدا في الولايات المتحدة منذ بداية السنة الجديدة، اربعة منهم يوم الجمعة، كما ادت الى بلبلة في النقل الجوي فيما تباطأت الحركة في نيويورك واجتاحت موجة صقيع شديد شرق كندا.

في فيلادلفيا سحق موظف بكتلة ملح بعلو 30 مترا كان يتم اعدادها لمعالجة الطرقات في المنطقة، فيما توفيت سيدة في الحادية والسبعين من عمرها تعاني من مرض الزهايمر من البرد بعد خروجها من منزلها. ولقي شخصان اخران مصرعهما في حوادث سير في شمال شرق الولايات المتحدة، لكن سبع وفيات اخرى نسبت الى الصقيع في ولايات عدة في الوسط الغربي.

وفي كندا اجتاحت موجة صقيع شديد كافة مناطق الوسط الشرقي. في كيبيك هبطت الحرارة الى 29 درجة مئوية تحت الصفر الجمعة بعد ان تدنت الى مستوى قياسي لتصل الى 33,9 درجة تحت الصفر الخميس. وهذا الصقيع القطبي لم تشهده البلاد منذ العام 1968 . وقد تدنت الحرارة الى 44 درجة تحت الصفر في بارنت الواقعة على بعد 400 كلم الى شمال مونتريال.

وتساقطت الثلوج بكثافة على المناطق المطلة على المحيط الاطلسي حيث وصلت سماكة الثلج الى 30 سنتم في نوفا سكوتيا ونيوفاوندلاند، وتتوقع الارصاد الجوية الكندية المزيد من الثلوج في الايام المقبلة.

وفي بوسطن الغيت اكثر من 190 رحلة وكذلك حوالى خمسمئة رحلة من والى فيلادلفيا حيث وصلت سماكة الثلج الى 22 سنتم خلال الليل.

وغطى الثلج منتزه سنترال بارك في نيويورك حيث بلغت سماكته 15 سنتم. وفي ساحة تايمز سكوير تراشق سياح بكرات الثلج فرحين غير ابهين بتدني الحرارة الى عشر درجات مئوية تحت الصفر. ويتوقع ان تهبط الحرارة في المساء الى 18 درجة تحت الصفر، واوصى رئيس البلدية الجديد بيل دي بلازيو النيويوركيين بالبقاء في منازلهم.