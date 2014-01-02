الرفاعي يدين تفجير الضاحية ويدعو للتنبّه واليقظة لما يُحاك للبنان

أدان ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في لبنان أبو عماد الرفاعي، التفجير الإجرامي الذي وقع مساء اليوم الخميس في الضاحية وأدى لاستشهاد جرح العشرات من المدنين الأبرياء.

واستنكر الرفاعي في تصريح صحفي وصل مراسلنا نسخة منه العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف الآمنين في الضاحية الجنوبية، داعيا إلى التنبّه واليقظة لما يُحاك للبنان لجرّه لمستنقع الفتنة والحرب الأهلية، وأهاب الرفاعي بالأشقاء اللبنانيين تفويت الفرصة على المتربصين بلبنان وشعبه.

ودعا الجميع إلى نبذ الفرقة والانقسام وتوحيد الصف من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وبشعبه.

يشار أن سيارة مفخخة انفجرت في الضاحية الجنوبية مما أدى إلى استشهاد ستة لبنانيين وإصابة نحو 76 أخرين .