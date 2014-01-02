ميسي يعود بعد الإصابة

عاد لاعب فريق برشلونة، ليونيل ميسي اليوم (الخميس) إلى إسبانيا ليلحق بتمارين فريقه المسائية بعد تعافيه في الأرجنتين.

وكان من المنتظر أن يشارك ميسي في التمارين الصباحية للبرشا اليوم لكن ظروف عودته من الأرجنتين حالت دون ذلك، وسيكون أول تمرين له مساء اليوم بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ريال بيتيس في الـ10 من كانون الثاني (نوفمبر) الماضي.

كما شهدت التمارين الصباحية لبرشلونة اليوم عودة النجم البرازيلي الصاعد نيمار من العطلة، هو والأرجنتيني خابير ماسكيرانو، والتشيلي ألكسيس سانشيز، والكاميروني أليكس سونغ.

ولم يتمكن داني ألفيس من المشاركة في التمارين صباح هذا اليوم لإصابته بالحمى.

يأتي مران البرشا اليوم استعداداً لمباراة إلتشي المرتقبة الأحد المقبل في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة حالياً صدارة الليغا برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف أتلتيكو مدريد، وخمس نقاط عن الريال صاحب المركز الثالث.