مصر تفتح معبر رفح استثنائياً لدخول وخروج المتضامنين مع غزة

فتحت السلطات المصرية ظهر اليوم الأربعاء معبر رفح بشكل استثنائي لتسهيل مغادرة وفد تضامني في قطاع غزة ودخول وفد آخر إليه.

وكانت وفداً تضامنياً من جنوب أفريقيا قد قدم لقطاع غزة أثناء فتح معبر رفح الاسبوع الماضي قوامه 21 شخصاً، وسيصل اليوم وفداً إيطالي يضم 30 متضامناً قادماً من القاهرة.

وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أعلنت أن الوفد الايطالي من مؤسسة "كي لا ننسى حق العودة" في طريقه إلى غزة حيث المنتظر وصوله خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم.

وقالت الشبكة إن الوفد الذي يضم 27 متضامنا إيطاليا سيصل معبر رفح الحدودي بعد ظهر اليوم، وسيلتقي خلال أيام زيارته التي ستستمر حتى الرابع من الشهر الجاري عددا من المسؤولين وممثلي الفصائل ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات الاهلية، كما سيقوم بجولات ميدانية في قطاع غزة وبخاصة في مخيمات اللاجئين.