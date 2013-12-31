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الفصائل تشارك حركة فتح إيقاد شعلتها 49 وسط حضور حاشد

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 16:43 - 31 ديسمبر 2013
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شاركت الفصائل الفلسطينية من بينها حركة حماس، حركة فتح ، مساء اليوم ، في ايقاد شعلتها التاسعة والأربعين في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة وسط آلاف من الجماهير الفلسطينية التي تواجدت في المكان.

ورفع المشاركون رايات حركة فتح الصفراء ورددوا الشعارات التي تشيد بالحركة ونضالاتها، فيما اطلقت الالعاب النارية لتضئ سماء مدينة غزة.

وتولى الدكتور زكريا الآغا القيادي في حركة فتح ايقاد الشعلة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية.

وكانت حركة حماس وافقت أمس خلال اجتماع ضم ممثلين عن فتح على بدء حركة فتح احتفالاتها بالانطلاقة بايقاد الشعلة، دون الاتفاق على موعد عقد المهرجان المركزي للاحتفال بهذه المناسبة.

وشارك في العام الماضي مئات الآلاف من أعضاء وأنصار حركة فتح بالانطلاقة بعد وقف الاحتفالات لخمس سنوات بسبب الانقسام.



شعلة حركة فتح بغزة


شعلة حركة فتح


شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

شعلة حركة فتح بغزة

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