ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية
  3. عرض الخبر

صور:: بغزة فقط.. الأمطار توقف مباراة كرة سلة داخل الصالة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:39 - 31 ديسمبر 2013
مشاركة

عند الحديث بأن الأمطار عطلت مباراة في ملعب مكشوف في هذا شيء طبيعي لكن أن تتحدث أن الأمطار أوقفت مباراة في كرة السلة في صالة مغطاة فهذا شيء غريب.

فقد " أجبرت " الأمطار التي تساقطت مساء أمس الاثنين إيقاف مباراة خدمات المغازي و غزة الرياضي ضمن دوري جوال لكرة السلة بسبب مياه الأمطار التي انهمرت على أرضية صالة الشهيد أبو يوسف النجار في محافظة خانيونس  من الثقوب الموجودة في سقف الصالة حيث أضطر حكام المباراة عدم تكملتها لان أرضية الملعب " سبحت " فوقها المياه.

حيث كان اللقاء يسير في شوطه الثالث والذي كان يشهد تقدم خدمات المغازي قبل أن تتسرب مياه الأمطار للملعب حيث كان من المنتظر أن يعقب هذه المباراة لقاء أخر يجمع الجارين خدمات وإتحاد دير البلح حيث تم تأجيل اللقاءين و هذا ما شهد تذمر القائمين على فرق كرة السلة الأربعة المغازي وغزة الرياضي و الجارين خدمات و اتحاد دير البلح و مما حدث وجه رؤساء الأندية مناشدتهم لوزارة الشباب والرياضة بضرورة صيانة الصالة.
كرة قدم
كرة قدم
كرة قدم

متعلقات