صور:: بغزة فقط.. الأمطار توقف مباراة كرة سلة داخل الصالة

عند الحديث بأن الأمطار عطلت مباراة في ملعب مكشوف في هذا شيء طبيعي لكن أن تتحدث أن الأمطار أوقفت مباراة في كرة السلة في صالة مغطاة فهذا شيء غريب.

فقد " أجبرت " الأمطار التي تساقطت مساء أمس الاثنين إيقاف مباراة خدمات المغازي و غزة الرياضي ضمن دوري جوال لكرة السلة بسبب مياه الأمطار التي انهمرت على أرضية صالة الشهيد أبو يوسف النجار في محافظة خانيونس من الثقوب الموجودة في سقف الصالة حيث أضطر حكام المباراة عدم تكملتها لان أرضية الملعب " سبحت " فوقها المياه.

حيث كان اللقاء يسير في شوطه الثالث والذي كان يشهد تقدم خدمات المغازي قبل أن تتسرب مياه الأمطار للملعب حيث كان من المنتظر أن يعقب هذه المباراة لقاء أخر يجمع الجارين خدمات وإتحاد دير البلح حيث تم تأجيل اللقاءين و هذا ما شهد تذمر القائمين على فرق كرة السلة الأربعة المغازي وغزة الرياضي و الجارين خدمات و اتحاد دير البلح و مما حدث وجه رؤساء الأندية مناشدتهم لوزارة الشباب والرياضة بضرورة صيانة الصالة.





