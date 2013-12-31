تأجيل مباراتين من دوري الثانية بغزة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الفلسطيني عن تأجيل مباراتي ختام الأسبوع السادس من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" اللتين كانتا من المفترض أن تجريان مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة أن مباراتي التفاح مع المجمع الإسلامي على ملعب التفاح شرق غزة, وفلسطين مع الرضوان على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, أُجلتا إلى مساء غد الأربعاء, نظرا لعدم صلاحية أرضية الملعبين لخوض المباريات عليهما, بسبب سقوط الأمطار.

يشار إلى أن الجلاء يتصدر دوري الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة, بفارق نقطتين عن الوصيف بيت حانون الرياضي.