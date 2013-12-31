الإندبندنت: نتنياهو يتعرض لانتقادات من كافة الاتجاهات السياسية فى إسرائيل

تحدثت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن الانتقادات التى يتعرض لها رئيس الحكومة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بعد الإفراج عن 26 من الأسرى الفلسطينيين كجزء من اتفاق برعاية أمريكية للبدء من جديد فى مفاوضات سلام الشرق الأوسط.



وإلى جانب ذلك، أعلن نتنياهو بناء الآلاف من المستوطنات الجديدة فى الضفة الغربية التى يريد أن يقيم عليها الفلسطينيون دولتهم المستقبلية.



وتلقى نتنياهو انتقادات من كافة الاتجاهات السياسية وغضب شعبى عام لهذه الخطوة. فأنصار السلام قالوا عن بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية سيدمر أى نوايا طيبة أظهرتها خطوة إطلاق سراح السجناء، فيما قالت مجموعة تمثل عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا فى هجمات نفذها الفلسطينيون المطلق سراحهم إنها تقدمت للمحكمة العليا من أجل منع إطلاق سراحهم إلا أنه تم رفضه.