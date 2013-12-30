الجهاد الإسلامي يزور عائلة الشهيد إبراهيم اللوح بدير البلح

قامت حركة الجهاد الإسلامي بدير البلح مساء أمس الأحد بزيارة لعائلة الشهيد القائد إبراهيم علي اللوح وذلك على شرف الذكرى السنوية لاستشهاده .

وقد رحبت عائلة الشهيد القائد بالوفد الزائر مقدرين جهودهم الطيبة، ومعبرين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة التي اعتبروها تجسيداً للتواصل الاجتماعي بين أهالي الشهداء وحركة الجهاد الإسلامي التي ما زالت متمسكة بخيار الجهاد والمقاومة متمنيين للحركة مزيداً من التقدم في خدمة الإسلام وفلسطين .

ومن جهته قال مسؤول في الحركة "إن هذه الزيارة لعائلة الشهيد إبراهيم اللوح تأتي في إطار التواصل مع عائلة الشهيد والوفاء لعهد الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله ومن اجل تحرير فلسطين ومقدساتها .

وأضاف "إن حركة الجهاد الإسلامي تعتز بهذه الأسر التي قدمت أبنائها شهداء، وحافظت على الحقوق والثوابت من أجل الدين والوطن, فكان واجباً علينا في هذه الذكرى السنوية لاستشهاد القائد إبراهيم اللوح أن نقوم بهذه الزيارة لهذه العائلة المجاهدة ولنؤكد لهم أننا ما زلنا نحافظ على عهد ودماء الشهداء وسنواصل طريقهم بإذن الله .