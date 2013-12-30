اعتقال 3 أطفال قاصرين من المسجد الأقصى

اعتقلت عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، قبل قليل، ثلاثة أطفال قاصرين تتراوح أعمارهم بين الـ 6-8 سنوات، من باحات المسجد الأقصى المبارك واقتادتهم الى جهة غير معروفة خارج المسجد.

وعُرف أن الأطفال القاصرين الثلاثة هم: أحمد التكروري، وحمزه أبو ناب، وعبد الرحمن الهشلمون، وذلك بحجة لعبهم بكرة رياضية في المسجد، وخلال محاولة قمع شرطة الاحتلال للأطفال من طلبات المدارس المقدسية بالتكبير في باحات المسجد ضد اقتحام المستوطنين للمسجد.

وكانت مجموعات من المستوطنين اليهود اقتحمت المسجد الاقصى اليوم من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة على شكل مجموعات صغيرة ومتلاحقة، في حين يتواجد في المسجد عدد من المصلين وطلبة عدد من مدارس القدس وطلبة حلقات العلم.