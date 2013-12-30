في ساعة متأخرة مساء اليوم...« إسرائيل » ستفرج عن 26 أسيرا من القدامى

من المقرر أن تفرج "إسرائيل" منتصف الليلة عن 26 أسيراً يقبعون في سجونها منذ أكثر من 20 عاماً، قبل التوقيع على اتفاقات اوسلو.

وسيخضع الأسرى الستة والعشرين المزمع الإفراج عنهم بعد منتصف الليلة لإجراءات التشخيص والفحوصات الطبية.

وتتوقع السلطة أن يكون إقرار الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى، بعد ثلاثة أشهر، وتشمل اسرى من فلسطينيي العام 1948.

وكانت اللجنة الوزارية في الحكومة الإسرائيلية صادقت صباح امس الأحد على الإفراج عن 26 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثالثة للأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أسلو عام 1993.

وأوضح موقع يديعوت العبري، أن الإفراج عن الأسرى الـ26 سيتم في منتصف ليلة الاثنين أي فجر يوم الثلاثاء المقبل.

ومن الجدير ذكره أن "إسرائيل" وافقت على الإفراج عن أسرى ما قبل أسلوا على عدة دفعات بناءً على عودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات.

الأسماء النهائية للأسرى المفرج عنهم ::

احمد فريد محمد شحادة – رام الله

ياسين محمد ياسين أبو خضر

بلال أحمد يوسف حسين

إبراهيم لطفي حلمي طقطوق - نابلس

بلال ابراهيم مصطفى دمرة – سلفيت

مخلص صدقي عبد الرزاق صوافطة

فيصل مصطفى محمد أبو الرب – جنين

جمال خالد إبراهيم أبو محسن - جنين

محمد عطا محمود معمر

نعمان يوسف أحمد الشلبي

عدنان محمد يوسف أفندي

إبراهيم خليل أحمد صلاح

أحمد جمعة مصطفى خلف

أسامة خالد كمال السيلاوي- جنين

محمود نوفل محمد دعاغنا

محمد مصطفى أحمد عفانة – رام الله

رمضان محمد عودة يعقوب – رام الله

أيمن محمد أنيس جرادات – جنين

أحمد عواد علي أحمد كميل – جنين

سعيد درويش محمد التميمي – رام الله

ناصر فوزي مصطفى برهم – طولكرم

نعيم يونس محمد الشوامرة

سليمان محمد رضوان محمود – قطاع غزة

جمال أحمد إبراهيم أبو جمال

إبراهيم فايز محمود علي

رامي جودت زكي بربخ – قطاع غزة